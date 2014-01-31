В Запорожье горсовет отказался рассматривать запрет "Свободы"

12:58, 31 января 2014
Политика
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Депутаты Запорожского горсовета отказались вносить в повестку дня сессии горсовета вопрос о запрете деятельности и символики ВО «Свобода»

В Запорожье не стали запрещать ВО Свобода

Соответствующее предложение была внесена во время сессионного заседания председателем фракции КПУ Иваном Костенко.

Против включения данного вопроса в повестку дня сессии высказался мэр Запорожья Александр Син, который заявил, что подобные вопросы необходимо предварительно согласовывать с юристами и обсуждать на заседаниях соответствующих комиссий.

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