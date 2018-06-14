Конституция: о наработках, которых нет

Одни политики высказываются в пользу сценария с возвратом к Основному закону образца 2004 года, другие не поддерживают его. Последние перед сессией парламента переговоры оппозиционной тройки с Януковичем не дали однозначного ответа на конституционный вопрос. «Стороны констатировали несовершенство норм Закона № 2222 и отсутствие собственных наработок текстов конституции», - так изложена ситуация на президентском сайте в версии Елены Лукаш. Ничего совершенного в природе нет – тут не поспоришь. А вот пассаж об отсутствии «собственных наработок текстов» озадачил. Как такое может быть в стране, где попытки конституционных изменений, результативные и не очень, за годы независимости стали чуть ли не национальным видом спорта, а собственных проектов конституций не имели разве что отдельные сельские головы?

Пропавшие наработки Януковича

Конечно же, такие наработки есть. Во всяком случае, были. Но непонятно куда делись. А у некоторых переговорщиков и политических сил, ими представляемых, было и по несколько штук. Рекордсменом тут можно считать Виктора Януковича и его партию.

Пожалуй, не назовешь собственной наработкой регионалов закон № 2222. Поддержали они его в декабре 2004-го лишь вынужденно, в пакете с голосованием за «третий тур», в котором у них уже не было шансов. Открыт вопрос, был ли собственной наработкой проект, прозванный журналистами «конституцией ПРиБЮТ», разошедшийся по интернету в начале лета 2009-го. Тогда обе стороны открестились от авторства документа.

Но был у регионалов и свой проект Основного закона. Долгое время он висел на их партийном сайте с 2008 года, а потом вдруг куда-то исчез. Проект вполне отвечал критериям перехода к парламентско-президентской республике. А если учесть, что тогда мы и жили в условиях парламентско-президентской республики, - к усилению ее парламентской и ослаблению президентской составляющей.

Из любопытных нюансов того проекта имеет смысл упомянуть предоставление государственного статуса русскому языку и снятие запрета на двойное гражданство. Но самым интересным был пункт о том, кто должен формировать правительство. Таким правом предлагалось наделять партию, которая заняла первое место на выборах, набрав наибольшее количество голосов. Вряд ли есть смысл напоминать, какая именно партия тогда отвечала этому критерию, поскольку она отвечает ему и до сих пор.

Исчезновение документа с сайта последовало после того, как был реализован другой конституционный «проект» регионалов – сомнительная с многих точек зрения отмена закона № 2222 Конституционным судом после победы Януковича на президентских выборах. Регионалы, конечно, отрицают, что это их «собственная наработка», однако классический принцип «кому выгодно» сомнений в этом не оставляет.

Еще одной наработкой Януковича можно считать создание по его указу в феврале 2011 года «Конституционной Ассамблеи» для подготовки конституционных изменений. Инициатором выступил Леонид Кравчук, который и возглавил научно-экспертную группу. Ассамблея поработала, выдала на-гора концепцию изменений, пообещала представить на суд публики и сам проект документа, до чего дело так и не дошло. Эксперты тем временем скептически высказывались в том смысле, что, независимо от написанного членами ассамблеи, в сессионный зал подконтрольного Януковичу парламента и даже на референдум все равно будет вынесено и утверждено то, что написано в кабинетах Банковой и отвечает ее интересам. Об ассамблее давненько ничего не слыхать, а ее наработками не спешат похвастаться ни Янукович, ни Кравчук.

Взаимоисключающие идеи Медведчука

У кого должно быть много наработок в данном вопросе, так это у Виктора Медведчука. Но прояснить суть этих наработок его заявления не помогают. «Я отзываю свою подпись под своими словами о том, что в Украине должна быть демократия европейского образца, парламентско-президентская форма правления… Я заявляю: страна должна вернуться к президентско-парламентской форме правления, президент должен опираться на парламентское большинство и формировать исполнительскую власть» - пишет он в 2009-м году.

«Самое главное для нас — вернуться к парламентско-президентской форме правления. Большинство стран Евросоюза используют эту модель. … Вы говорите: нет парламентаризма, нет судебной системы... Почему нет? Из-за концентрации власти в одних руках. Значит, Медведчук был прав в 2000-ом, в 2002-ом году, когда сказал, что парламентско-президентская форма — это наиболее приемлемо для Украины» - провозглашает он же в интервью 2012-го года.

Ситуативные наработки «Батькивщины»

У Арсения Яценюка, возможно, и нет «собственных наработок», хотя это было бы странно. Еще в 2008 году, в бытность спикером, Арсений Петрович заявлял: «Украина не имеет традиции царизма, в Украине нет традиции авторитаризма и тоталитарных режимов», настаивая на том, что нашей стране присуща «исключительно парламентско-президентская республика». Некоторая пикантность ситуации заключалась в том, что говорил он эти слова, призывая регионалов вернуть своих делегатов в ющенковский Национальный конституционный совет, чтобы таким образом легитимировать его деятельность. А совет был, как раз, озабочен протаскиванием варианта со значительным усилением президентских полномочий.

У партии, которую Арсений Яценюк возглавляет сейчас, наработки имелись. Незадолго до скандальной «Конституции ПРиБЮТ», авторство которой никем не признано, Юлия Тимошенко высказывалась в том смысле, что в стране не должно быть двоевластия. В интервью «Зеркалу недели», от 1 марта 2008 года она даже предложила изменить Конституцию страны, ликвидировав либо пост президента, либо пост премьер-министра.

А вскоре в интернете появился вариант Конституции от БЮТ. Президент по нему терял многие полномочия. Предусматривалось избрание премьера большинством без утверждения у президента. Существенно расширялись возможности для самого премьер-министра – единоличное право на представление всех министров, назначение всех глав госадминистраций и руководство внешнеполитической деятельностью с правом заключать международные договора. Кто не помнит, может попробовать угадать, какой пост в тот момент занимала сама Юлия Тимошенко.

Постоянство противоположностей

Не удивительно, что противоположные взгляды на проблему имеют Петр Симоненко и Олег Тягнибок. «Мы против парламентско-президентской формы правления в государстве, так как, согласно нашему варианту Конституции «Свободы», мы выступаем за президентскую форму правления», заявил недавно лидер «Свободы», фактически опровергнув заявление Лукаш, что у него нет «собственных наработок текстов Конституции». Лидер же коммунистов всегда пиарил чисто парламентскую форму правления, вплоть до отмены поста президента вообще.

Вопреки репутации политика, выступающего за «сильную руку» во главе державы, парламентско-президентскую форму правления поддерживает Виталий Кличко. «Общество и оппозиция молча согласились, когда в 2010 году Конституционный суд, превысив свои полномочия, фактически изменил своим решением Конституцию и государственный строй страны. Несколько лет назад тогдашняя оппозиция своей молчаливой позицией позволила власти провернуть сценарий изменения Конституции», - возмущался он еще летом прошлого года. «Задача парламента сегодня - восстановить действие Конституции 2004 года» - говорил Виталий в декабре. Об этом же говорит и сейчас.

Хотя, если вчитаться в программу партии УДАР, может сложиться впечатление, что в ней скорее речь идет о чисто парламентской системе. Судите сами: «Изменения в Конституции должны предоставить правительству определяющие полномочия по формированию и реализации государственной политики и сделать его подотчетным исключительно парламенту… Президент должен играть роль гаранта соблюдения конституционных норм и прав граждан».

О том, что депутаты должны добиться возвращения к конституции 2004 года, сказал недавно Юрий Луценко. Впрочем, именно Социалистическая партия Украины, в верхний эшелон которой он некогда входил, была основным лоббистом этой реформы еще в начале двухтысячных годов. В то время как Анатолий Гриценко, например, всегда выступал за сильную президентскую власть, беря за концептуальный образец американскую политическую систему.

Теперь этим, а также многим другим украинским политикам снова предстоит заняться конституционным реформированием. Как с этой задачей справятся люди с разными, противоположными, противоречивыми и порой меняющимися в зависимости от точки сидения взглядами, мы можем увидеть в ближайшие дни.

Игорь Гридасов