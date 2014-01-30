Подозреваемого в захвате Винницкой ОГА и облсовета отпустили под домашний арест

22:07, 30 января 2014
Политика
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Подозреваемому в захвате Винницкой областной государственной администрации и областного совета смягчили меру пресечения и отпустили под домашний арест.

Фото i-vin.info

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

По сообщению, винницким городским судом удовлетворено ходатайство процессуального руководителя прокуратуры области в уголовном производстве в отношении лица, принимавшего участие в массовых беспорядках во время захвата админздания Винницкой облгосадминистрации и облсовета, а также оказывал сопротивление работникам правоохранительных органов.

Сейчас подозреваемому заменена мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Такое решение было принято в связи с содействием последнего в расследовании преступлений, искренним раскаянием и признанием вины в полной мере.

Напомним, что данное лицо обоснованно подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках), ч.1 ст.341 (захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, с целью незаконного пользования ими или воспрепятствования нормальной работе предприятий, учреждений, организаций), ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей по охране общественного порядка) УК Украины.

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