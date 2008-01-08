Томенко считает, что Балога оказал Ющенко медвежью услугу

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО поддерживает предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости, чтобы Верховная Рада не делала перерыва в своей законотворческой деятельности.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Я поддерживаю предложение Президента, поскольку считаю, что парламенту стоит активнее работать”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время депутат выразил обеспокоенность относительно ”правовой безграмотности аппарата главы государства”. Н.ТОМЕНКО напомнил, что согласно предложению Президента следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть в следующий вторник после закрытия первой сессии. При этом депутат отметил, что согласно статье 83 Конституции Украины очередные сессии Верховной Рады Украины начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября каждого года. “Если действовать в соответствии с Конституцией и законодательством, Верховная Рада может продолжить свою работу в рамках первой сессии”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Исходя из этого, отметил он, парламент мог бы не закрывать первую сессию 18 января, но и на следующей неделе работать в пленарном режиме. “Очевидно, аппарат Президента оказал медвежью правовую услугу главе государства, поскольку Конституция четко определяет, когда открываются очередные сессии”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил официальное письмо председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, в котором обратился в парламенту с предложением не проводить зимних каникул.

Согласно предложению Президента, следующая сессия Верховной Рады шестого созыва должна открыться не в феврале, а 22 января, то есть в следующий вторник после закрытия первой сессии.

По мнению В.ЮЩЕНКО, нескольконедельный отдых только недавно сформированной Верховной Рады нецелесообразен, а учитывая ряд безотлагательных задач перед властью, решения которых ждет все общество, – аморален. Поэтому В.ЮЩЕНКО предлагает народным депутатам “на деле подтвердить готовность работать на благо народа и не прерывать свою законотворческую деятельность”.