Оппозиция будет продолжать «борьбу за права и свободы украинцев» - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам после принятие закона об амнистии авторства депутата от ПР Юрия Мирошниченко Яценюк отметил, что «мы увидим, что в этой редакции закона написано».

«Но мы дальше продолжаем на Майдане нашу борьбу за права и свободы украинцев», - сказал Яценюк.

Он также подчеркнул, что на данный момент окончательная редакция этого закона не обнародована. «Мы ее не видели», - добавил Яценюк.

Он отметил, что после того, как оппозиция узнает, что написано в этом законе, она выскажет свою позицию на Майдане.

В свою очередь лидер «Свободы» Олег Тягнибок подчеркнул, что этот закон принимался с нарушениями регламента.

В частности, он был не основной и должен был ставиться на голосование после законопроекта депутата от «Батькивщины» Леонида Емца.

Также, добавил депутат, законопроект не обсуждался в комитетах, а депутаты не имели распечатанного текста законопроекта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в ВР был зарегистрирован законопроект авторства депутата от ПР Юрия Мирошниченко, который стал четвертым законопроектом об амнистии.

Тем временем текста законопроекта нет на сайте парламента, но, по словам автора, им предполагается амнистия протестующих после освобождения всех административных зданий, помещений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Поздно вечером ВР приняла этот закон без обсуждения. Его поддержали фракции ПР (189 депутатов из 204) и КПУ (32 из 32), а также 11 внефракционных депутатов.

Фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» не дали ни одного голоса, выступая категорически против принятия данного законопроекта «регионала».

Оппозиционный законопроект об амнистии предполагал, что активисты, которые принимали участие в акциях протеста с 26 декабря 2013 года, освобождаются от уголовной ответственности и наказания. Этот закон, как ожидалось, применяется к подозреваемым, подсудимым и осужденным активистам с дня, который следует за днем опубликования, и выполняется в течение месяца.