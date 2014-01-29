Тягнибок заявляет, что Майдан не разойдется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после принятия закона депутата от Партии регионов Юрия Мирошниченко «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» (4021-3).

Тягнибок считает, что принятием данного закона на оппозицию «перекладывается ответственность за преступления».

«Принятием данного закона они хотят ответственность за все эти преступления, за ту ситуацию, которая есть в государстве, переложить на нас», - сказал депутат.

На вопрос, какие теперь действия планирует оппозиция, Тягнибок сказал, что план действий будет обсуждаться на Народной раде.

Кроме того, на вопрос, разойдется ли Майдан теперь, он сказал: «Конечно, нет».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение работать сегодня до принятия решения по закону об амнистии.

После голосования за такое предложение около 18.00 председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.

Депутаты не смогли найти консенсус относительно ни одного из предлагаемых проектов.

Потом в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

Как заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, Янукович и руководство Партии регионов «приехали с Банковой в парламент, чтоб «промывать» мозги депутатам - регионалам, которые не согласны поддерживать законопроекты об амнистии авторства ПР».

После совещания стало известно, что депутаты от ПР решили проголосовать за проект Мирошниченко.

По словам Кличко, Президент Украины рассматривает возможность роспуска парламента в случае неголосования за законопроект об амнистии.

После этого фракции ПР та КПУ без обсуждения приняли в первом чтении и в целом законопроект, внесенный депутатом от Партии регионов Юрием Мирошниченко, «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» (4021-3).

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.

Между тем, текста законопроекта нет на сайте парламента, но, как отмечают народные депутаты, им предусматривается, что освобождение заключенных может состояться лишь после того, как будут освобождены все административные здания.