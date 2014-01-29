Печерский райсуд Киева оставил под стражей экс-депутата Маркова

Как сообщили УНИАН в офисе партии «Родина», лидером которой является Марков, сегодня, 29 января, суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об освобождении Маркова, поскольку, по его мнению, «окончание досудебного следствия не является основанием для изменения меры пресечения».

Как сообщал УНИАН, защиту лидера партии «Родина» Игоря Маркова, лишенного мандата депутата ВР, подавал ходатайство в суд об изменении меры пресечения в связи с тем, что досудебное следствие по делу Маркова, которого обвиняют в нападении на украинского националиста в 2007 году, закончено и материалы переданы в суд.

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Лидеру партии ”Родина” инкриминируют организацию и совершение избиение участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине II.

22 октября в Одессе Маркову было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова держали в осаде областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца.

31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений. 16 декабря Печерский районный суд вынес решение продлить срок пребывания Маркова под стражей до 13 февраля.