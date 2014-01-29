Сейчас будет проходить совещание оппозиции с Януковичем и Рыбаком - Пинчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после совещания фракции ПР с Януковичем.

«Сейчас идут еще переговоры лидеров оппозиции с Президентом, председателем ВР», - сказал он, и выразил надежду, что сегодня будет найдено общее решение по законопроекту об амнистии.