Сейчас будет проходить совещание оппозиции с Януковичем и Рыбаком - Пинчук

21:32, 29 января 2014
Политика
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Народный депутат от Партии регионов Андрей Пинчук сообщил, что сейчас лидеры оппозиции будут советоваться с Президентом Украины Виктором Януковичем и председателем ВР Владимиром Рыбаком.

пресс-служба президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после совещания фракции ПР с Януковичем.

«Сейчас идут еще переговоры лидеров оппозиции с Президентом, председателем ВР», - сказал он, и выразил надежду, что сегодня будет найдено общее решение по законопроекту об амнистии.

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