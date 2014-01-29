Сейчас будет проходить совещание оппозиции с Януковичем и Рыбаком - Пинчук
21:32, 29 января 2014Политика
0 0
Народный депутат от Партии регионов Андрей Пинчук сообщил, что сейчас лидеры оппозиции будут советоваться с Президентом Украины Виктором Януковичем и председателем ВР Владимиром Рыбаком.
Сейчас будет проходить совещание оппозиции с Януковичем и Рыбаком - Пинчук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после совещания фракции ПР с Януковичем.
«Сейчас идут еще переговоры лидеров оппозиции с Президентом, председателем ВР», - сказал он, и выразил надежду, что сегодня будет найдено общее решение по законопроекту об амнистии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter