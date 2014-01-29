Кличко: УДАР готов поддерживать законопроекты об амнистии Деревянко и Емца
21:09, 29 января 2014Политика
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Лидер УДАРа Виталий Кличко отмечает, что его фракция готова поддерживать законопроект об амнистии внефракционного народного депутата Юрия Деревянко и депутата от "Батькивщины" Леонида Емца.
Олег Тягнибок и Виталий Кличко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
«Я согласился на законопроекты, представленные Деревянко и Емцем», - сказал Кличко .
Он также добавил, отвечая на вопрос журналистов, что «законопроект Мирошниченко не является согласованным нашей партией» .
Кроме этого, Кличко подтвердил, что сейчас на совещании Партии регионов в парламенте присутствует Президент Украины Виктор Янукович.
На вопрос, кто еще присутствует на совещании фракции, он отметил, что там присутствовали и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.
"Я думаю, что также там находятся Портнов, Лукаш", - сказал он.
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