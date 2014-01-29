Кличко: УДАР готов поддерживать законопроекты об амнистии Деревянко и Емца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Я согласился на законопроекты, представленные Деревянко и Емцем», - сказал Кличко .

Он также добавил, отвечая на вопрос журналистов, что «законопроект Мирошниченко не является согласованным нашей партией» .

Кроме этого, Кличко подтвердил, что сейчас на совещании Партии регионов в парламенте присутствует Президент Украины Виктор Янукович.

На вопрос, кто еще присутствует на совещании фракции, он отметил, что там присутствовали и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

"Я думаю, что также там находятся Портнов, Лукаш", - сказал он.