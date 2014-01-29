Ефремов: В Раде нет голосов ни за один законопроект об амнистии
20:42, 29 января 2014Политика
0 0
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что в парламенте нет голосов за законопроекты об амнистии.
Ефремов: В Раде нет голосов ни за один законопроект
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
«Самое страшное, что нет голосов ни за один законопроект», - сказал Ефремов.
Он также добавил, что переговоры во фракции продолжаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter