Ефремов: В Раде нет голосов ни за один законопроект об амнистии

20:42, 29 января 2014
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что в парламенте нет голосов за законопроекты об амнистии.

Єфремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Самое страшное, что нет голосов ни за один законопроект», - сказал Ефремов.

Он также добавил, что переговоры во фракции продолжаются.

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