Меркель и Путин обсудили ситуацию в Украине

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. В связи с ситуацией в Украине подчёркнута неприемлемость любого вмешательства извне", - говорится в сообщении пресс-службы, сообщают РИА Новости,со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Напомним, что митинги в Украине начались в ноябре прошлого года, когда кабмин объявил о паузе в евроинтеграции. 19 января в Киеве произошли столкновения митингующих с правоохранителями, в результате беспорядков погибли три человека. Оппозиция потребовала отставки правительства и продолжения евроинтеграции. 28 января президент принял отставку премьера и кабмина, который продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.