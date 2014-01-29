Заседание ВР еще не возобновилось. Депутаты вызывают Рыбака

Как передает корреспондент УНИАН, спикер Владимир Рыбак объявлял 10-минутный перерыв в заседании, однако этот перерыв длится уже около часа.

Оппозиция скандирует: «Рыбак! Рыбак!», вызывая спикера в сессионный зал.

Депутаты из всех фракций находятся в сессионном зале. Они общаются между собой и советуются.

Как сообщалось, Верховная Рада продлила сегодняшнее заседание до тех пор, пока оппозиция и большинство не согласуют текст законопроекта об амнистии участников массовых акций протеста. Такое решение на вечернем заседании парламента поддержали 357 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты на протяжении всего дня пытались согласовать текст законопроекта об амнистии, каждый раз объявляя перерыв в своей работе. По результатам последних переговоров председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что стороны не смогли окончательно согласовать вариант документа, и предложил перенести заседание на завтра, 30 января. Против этого предложения категорически выступила оппозиция, заявив, что необходимо продолжить работу ВР, пока не будет принят закон об амнистии.

Сейчас в ВР зарегистрированы несколько законопроектов об амнистии. Оппозиция считает, что ВР должна амнистировать всех участников акций протеста. Партия регионов предлагает свой вариант законопроекта, в котором предусмотрено, что амнистия начнет действовать, когда протестующие освободят админздания, разблокируют улицы, демонтируют баррикады.