УДАР: Ночью с Грушевского увезли в больницу двух активистов с огнестрельными ранениями

Об этом заявил депутат Киевсовета VI созыва от «УДАРа» Алексей Давыденко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

По его словам, эта информация поступила «УДАРу» из достоверных источников.

Как сказал Давыденко, в 17-й больницу Киева (Лабораторный переулок) были доставлены молодой парень и мужчина старшего возраста. «Люди были официально госпитализированы и им была оказана медицинская помощь», - сказал Давыденко.

Он отметил, что власть прибегает к очередной провокации, чтобы снова обострить ситуацию в Киеве. «С одной стороны, власть говорит, что проводит переговоры о мирном урегулировании ситуации, а с другой – происходит отстрел митингующих. Мы требуем от силовиков прекратить применять оружие против людей, в то время как все стороны пытаются найти выход из конфликта», - заявил Давыденко.