ВР решила сегодня работать до принятия закона об амнистии
Верховная Рада Украины приняла решение работать сегодня до принятия решения по закону об амнистии.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 357 народных депутатов из 409 зарегистрированных в сессионном зале.
После голосования за такое предложение председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.
Читайте такжеВерховная Рада вступает сегодня в период предвыборной турбулентности - экспертПеред этим Рыбак заявил, что сегодня нет возможности голосовать за законопроекты об амнистии. Он сообщил: «Согласительный совет лидеров фракций отработал 4 законопроекта, которые есть в Верховной Раде, касающиеся амнистии». «Четыре закона, однако вынесли вопросы, которые еще надо согласовать, и сегодня нечего ставить на голосование в Верховной Раде», - сказал Рыбак и предложил начать завтра в 11.00 заседание парламента .
В ответ депутаты от оппозиции начали скандировать: «Сегодня!», настаивая на рассмотрении именно сегодня законопроектов об амнистии.
В ответ Рыбак сказал: «Это вы покричите своим руководителям, а не всем депутатам».
Затем он позвал лидеров фракций в президиум ВР, после чего было решено, что сегодня парламент будет работать до тех пор, пока не будут рассмотрены законопроекты об амнистии.