ВР решила сегодня работать до принятия закона об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 357 народных депутатов из 409 зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования за такое предложение председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.

Читайте такжеВерховная Рада вступает сегодня в период предвыборной турбулентности - экспертПеред этим Рыбак заявил, что сегодня нет возможности голосовать за законопроекты об амнистии. Он сообщил: «Согласительный совет лидеров фракций отработал 4 законопроекта, которые есть в Верховной Раде, касающиеся амнистии». «Четыре закона, однако вынесли вопросы, которые еще надо согласовать, и сегодня нечего ставить на голосование в Верховной Раде», - сказал Рыбак и предложил начать завтра в 11.00 заседание парламента .

В ответ депутаты от оппозиции начали скандировать: «Сегодня!», настаивая на рассмотрении именно сегодня законопроектов об амнистии.

В ответ Рыбак сказал: «Это вы покричите своим руководителям, а не всем депутатам».

Затем он позвал лидеров фракций в президиум ВР, после чего было решено, что сегодня парламент будет работать до тех пор, пока не будут рассмотрены законопроекты об амнистии.