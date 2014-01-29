Верховная Рада вступает сегодня в период предвыборной турбулентности - эксперт

Альтернативным вариантом разрешения сложившегося политического кризиса в Украине является формирование нового парламентского большинства на базе трех оппозиционных партий и нового правительства, которое бы возглавил представитель оппозиции.

Такое мнение УНИАН высказал эксперт польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Войчех Кононьчук.

По его словам, внеочередные парламентские и президентские выборы дают наибольший шанс для разрешения нынешнего украинского кризиса.

Альтернативным вариантом Кононьчук видит формирование нового парламентского большинства на базе трех оппозиционных партий и формирование нового правительства, которое бы возглавил представитель оппозиции. Впрочем, сам эксперт понимает, что это – лишь теория. На практике, без представителей парламентского большинства шансов создать коалицию – нет.

«Если бы теоретически оказалось, что есть возможность формирования большинства на базе оппозиционных партий, и они имели бы своего премьера, то этого могло бы хватить для того, чтобы прекратить протесты», - считает он.

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Как пояснил УНИАН директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, формирования в Верховной Раде коалиционного большинства проблематично для оппозиции, поскольку фракция Партии регионов будет жестче контролироваться главой Администрации Президента Андреем Клюевым.

«Поэтому олигархам будет очень трудно, даже если бы они захотели действовать через своих депутатов в союзе с оппозицией для формирования парламентского, коалиционного правительства», - считает он.

«Каждая партия из оппозиционной тройки будет пытаться создать коалицию на равных основаниях с регионалами. Последних же такой формат вряд ли устроит. К тому же, вероятно, о своих амбициях могут заявить и внефракционные миноритарные акционеры оппозиционного пирога, такие как Порошенко и Балога. А потому, при коалиционном правительстве, большинство в парламенте будет формироваться ситуативно - под те или иные решения», - отметил политолог Алексей Красноперов.

Поэтому, по его словам, Верховная Рада вступает сегодня в период предвыборной турбулентности.

Аналитик Польского института международных дел (PISM), который специализируется на вопросах Украины, Евгений Воробьев настаивает, что первоочередным и для власти, и для оппозиции должно стать выполнение трех основных пунктов, обсуждаемых сторонами. Во-первых, возвращение Украины к парламентско-президентской форме правления, согласно Конституции 2004 года. Во-вторых - определение даты президентских выборов и создание механизмов для честного голосования на них. В-третьих - предоставление гарантий безопасности как представителям власти, так и оппозиции.