В Кировограде суд арестовал на два месяца активиста местного Евромайдана

Как сообщили корреспонденту УНИАН в информационном центре кировоградского Евромайдана, такое решение вчера, 28 января, вынес судья Кировского районного суда Кировограда Евгений Завгородний.

Читайте такжеВ Кременчуге четверых активистов Майдана посадили под домашний арест Кандидату педагогических наук, преподавателю Кировоградского государственного педагогического университета им. В.Винниченко инкриминируют хулиганские действия и призывы к штурму ОГА и подстрекательство к противоправным действиям.

Также адвокат ходатайствовала о взятии Ратушняка на поруки депутатом областного совета Ириной Малик и председателем областной организации Союза писателей и преподавателем университета профессором Григорием Клочеком. Однако судья предложение отклонил.

Адвокат заявила о подаче апелляции.

Читайте такжеДарницкий райсуд Киева арестовал на 60 суток пять активистов Автомайдана Другому активисту кировоградского Евромайдана суд постановил выплатить штраф в размере 51 грн. Такое решение сегодня, 29 января, вынесла судья Ленинского районного суда в городе Кировограде Ирина Цыганаш по делу Максима Коринчука. Активиста задержали вчера. Парню инкриминировали статью 173 Административного кодекса - мелкое хулиганство. Свидетелями по делу выступают милиционеры, работники уголовного розыска - капитан Булатенко и старший лейтенант Пономаренко.

Как сообщал УНИАН, вчера кировоградские организации партии «УДАР» и ВО «Свобода» заявили о массовых задержаниях своих членов и активистов Майдана.