Захарченко может сохранить свое кресло в Кабмине - эксперт

Свою должность в правительстве может сохранить министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Алексей Красноперов.

Он не исключил, что в новом составе Кабинета министров свою должность может сохранить глава МВД Захарченко, поскольку, с одной стороны, его можно бы отправить в отставку давно, дабы снизить градус протеста. Тем более, отметил Красноперов, после перевода Андрея Клюева с поста секретаря СНБО в кресло главы Администрации Президента Совбез остался без руководителя, которым вполне мог бы стать нынешний глава МВД. С другой стороны, отметил эсперт, на сегодняшний день Захарченко на посту министра МВД просто некем заменить.

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Что же касается присутствия в новом правительстве представителей оппозиции, по мнению бывшего директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева, это нецелесообразно. «Формировать правительство из представителей провластных лидеров и оппозиции нецелесообразно, поскольку подобное правительство вряд ли будет понятным для людей, которые выступили на акциях протеста… Это будет механическая смена правительства, не соответствующая потребностям людей», - сказал он корреспонденту УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по мнению политологов, назначение новым премьер-министром Сергея Арбузова маловероятно, но свои позиции в уже занятых секторах правительства он может сохранить.

Николай Азаров подал 28 января заявление об отставке с должности премьер-министра. Президент Виктор Янукович просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров. В то же время, Янукович поручил экс-министрам исполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина. Обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьера Арбузова.