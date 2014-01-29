ВР предлагают уволить первого вице-спикера Калетника за превышение полномочий
16:45, 29 января 2014Политика
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Народный депутат Украины Виктор Тимошенко (внефракционный) предлагает отозвать с должности первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника за превышение полномочий при голосовании законов от 16 января.
Игорь Калетник и Владимир Рыбак на заседании парламента
В тексте а который имеется в распоряжении УНИАН, Калетника предлагается отозвать за превышение полномочий при голосовании законов от 16 января 2014 года, которое состоялось с нарушением норм Конституции Украины и закона о регламенте Верховной Рады, принятие которых в период сложной общественно-политической ситуации в стране привело к гибели людей.
В соответствии с процедурой, для внесения этого вопроса в повестку дня нужного собрать 150 подписей.
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