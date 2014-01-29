ВР предлагают уволить первого вице-спикера Калетника за превышение полномочий

В тексте а который имеется в распоряжении УНИАН, Калетника предлагается отозвать за превышение полномочий при голосовании законов от 16 января 2014 года, которое состоялось с нарушением норм Конституции Украины и закона о регламенте Верховной Рады, принятие которых в период сложной общественно-политической ситуации в стране привело к гибели людей.

В соответствии с процедурой, для внесения этого вопроса в повестку дня нужного собрать 150 подписей.