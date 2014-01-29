Депутат предложил позволить КС отменять свои решения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, продемонстрировав соответствующий проект закона.

Проектом предлагается разрешить самому Конституционному Суду пересматривать свои решения и отменять их полностью или в отдельной части.

Мищенко отметил, что таким образом можно через небольшой промежуток времени вернуться к Конституции 2004 года.