Депутат предложил позволить КС отменять свои решения
16:15, 29 января 2014Политика
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Внефракционный народный депутат Сергей Мищенко предлагает внести изменения в закон о Конституционном Суде Украины, который позволит одним голосованием вернуться к Конституции 2004 года.
Конституционный суд
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, продемонстрировав соответствующий проект закона.
Проектом предлагается разрешить самому Конституционному Суду пересматривать свои решения и отменять их полностью или в отдельной части.
Мищенко отметил, что таким образом можно через небольшой промежуток времени вернуться к Конституции 2004 года.
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