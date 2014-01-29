Переход к Конституции 2004 года должен произойти достаточно быстро - евродепутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Возвращение к Конституции образца 2004 года «может быть основой, на которой будут проведены президентские и парламентские выборы. Выборы в любом случае являются лучшим методом, в ходе которого люди могут принимать решения», - сказал Брок.

Читайте такжеЕвродепутат Брок: Задержанных активистов Евромайдана необходимо освободить Также он сказал: «Если будет новая Конституция, то будет новое распределение властей. Единственная проблема - это время. Переход к новой Конституции должен произойти достаточно быстро, это не может быть процессом, который затянется на несколько лет».

По словам Брока, «люди потеряли доверие к тому, что говорят представители власти, но это доверие надо восстановить, если мы хотим чего-то добиться».