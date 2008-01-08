КПУ требует расследовать деятельность в Украине неонацистских организаций

Фракция КПУ настаивает на создании специальной следственной комиссии Верховной Рады и проведении специальных парламентских слушаний по факту деятельности неонацистских организаций в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом заявил лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что с конца прошлого года в украинском Интернете появилась и активно функционирует сеть «откровенно нацистских информационных ресурсов, таких как, например, портал украинских национал-социалистов, сайт украинской национал-трудовой партии».

П.СИМОНЕНКО выразил уверенность, что вышеперечисленные, а также другие украинские нацистские интернет-ресурсы не могли бы существовать в сети без соответствующего “добра” со стороны президентской команды и руководства СБУ.

Лидер коммунистов также подчеркнул, что практически все нацистские ресурсы в украинском Интернете начали свою деятельность одновременно и, без всякого сомнения, созданы и модерируются из единого центра. По его словам, материалы, публикуемые на указанных интернет-ресурсах, противоречат Конституции и законам Украины, подпадают под действия статей Уголовного кодекса и угрожают национальной безопасности нашей страны.

“Компартия Украины требует от Генпрокуратуры немедленного возбуждения уголовного дела по факту создания и функционирования нацистских интернет-ресурсов, всестороннего и контролируемого общественностью его расследования и привлечения виновных, в первую очередь заказчиков и организаторов, к ответственности, невзирая на чины и должности», - сказал П.СИМОНЕНКО.