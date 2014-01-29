Кличко заявляет, что закон об амнистии на условиях власти - неприемлем

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко в комментарии журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Читайте такжеЯценюк о переговорах с властью: закрытие Майдана для людей является неприемлемым "Люди вышли на улицу, потому что хотят изменить ситуацию в стране. И говорить: мы освободим людей, если они пойдут домой, - это недопустимо. И такое не может восприниматься ", - сказал Кличко.

Лидер "УДАРа" подчеркнул, что нельзя допустить кровопролития.

Читайте такжеТягнибок не исключает небольших уступок оппозиции по закону об амнистииВместе с тем он отметил, что люди уйдут с Майдана, только когда будут уверены в полном перезагрузке власти и изменении существующей системы. "Сегодня ключевой вопрос - противостояние людей против власти. Только снятия обвинений или амнистии недостаточно", - подчеркнул Кличко.