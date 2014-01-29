Ситуация в центре Киева остается спокойной

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности митингующие занимаются будничными делами - чистят снег, несут вахту на баррикадах, общаются между собой и слушают выступления со сцены.

Читайте такжеНа Институтской возвели 5-метровые баррикадыНа Европейской площади демонстранты устроили импровизированный стадион, установили ворота и играют в футбол. Другие постоянно прочищают сток для воды, которая течет по улице Грушевского на площадь из брандспойта со стороны правоохранителей.

Читайте такжеЕвромайдан от Беркута охраняют бывшие спецназовцыИз-за сильного мороза вода постоянно замерзает, поэтому митингующие устроили своеобразный акведук из мешков со снегом, по которому вода стекает через всю Европейскую площадь в дождевую канализацию возле филармонии. Эту инженерное сооружение было обустроено, поскольку, растекаясь по проезжей части, вода замерзает и создает каток, который препятствует движению.