Верховная Рада рассмотрит два варианта законопроекта об амнистии - регионал

Представитель Президента в парламенте, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко заявляет, что Верховная Рада сегодня рассмотрит предложения власти и оппозиции относительно законопроекта об амнистии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Мирошниченко напомнил, что дискуссия ведется вокруг двух вопросов. Первый из них – это «отлагательное условие», связанное с тем, что митингующие должны покинуть здания государственных учреждений, после чего начинает действовать закон об амнистии. «Оппозиция просит безусловное применение амнистии», - сказал он.

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Другим вопросом, сообщил Мирошниченко, является количество тех зданий, которые могут быть освобождены, по крайней мере на первом этапе.

«Оппозиция готова освободить органы местного самоуправления и органы исполнительной власти, но, например, Дом профсоюзов или Октябрьский дворец они не видят реальным освободить. Или, например, улицу Крещатик они не видят реальным освободить сейчас», - сказал Мирошниченко и отметил, что таким образом оппозиция просит исключить из этого перечня некоторые объекты.

Сейчас, сказал он, парламентарии будут пытаться выйти на общую точку зрения, чтобы проголосовать закон об амнистии.

«Если этого не удастся, то план действий таков: будет поставлен на голосование законопроект оппозиции о безусловной амнистии, и тогда мы все же будем надеяться, что они возьмут на себя обязательство, что люди будут покидать здания. И второй вариант законопроекта, который предусматривает отлагательное условие относительно амнистии. Какой из них наберет большинство, тот, наверное, и станет законом», - сказал Мирошниченко.

Кроме того, он отметил, что внефракционные депутаты намерены голосовать за оба законопроекта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, Верховная Рада рассмотрит законопроект относительно устранения негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний.

28 января после переговоров Верховная Рада отменила скандальные "законы 16 января". Речь, в частности, идет об усилении ответственности за клевету, нарушениях во время массовых акций и заочном уголовном производстве.

Также в парламент внесли законопроект № 4021 "Проект закона об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания в связи с событиями, которые имели место во время массовых акций протеста".

В то же время 28 января лидеры фракций не договорились относительно закона об амнистии. Было принято решение продолжить внеочередное заседание парламента 29 января.