Ночь на Евромайдане прошла спокойно

К утру приехало около 100 человек, сообщает ТСН.

Тем временем в занятом участниками протеста Украинском доме оборудовали штаб Автомайдана, комендатуру, хирургический кабинет, кухню, столовую и библиотеку.

Читайте такжеНа баррикадах Киева сохраняется спокойная обстановкаКроме того, в здании открыли пункт приема теплой одежды, пункт обогрева для митингующих, а также обустроены места отдыха для них.

Сейчас Евромайдан вспоминает погибших под Крутами.