Ночь на Евромайдане прошла спокойно
09:40, 29 января 2014Политика
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Для подмоги протестующим ночью прибывали люди из регионов
Ночь на Майдане была спокойной
К утру приехало около 100 человек, сообщает ТСН.
Тем временем в занятом участниками протеста Украинском доме оборудовали штаб Автомайдана, комендатуру, хирургический кабинет, кухню, столовую и библиотеку.
Читайте такжеНа баррикадах Киева сохраняется спокойная обстановкаКроме того, в здании открыли пункт приема теплой одежды, пункт обогрева для митингующих, а также обустроены места отдыха для них.
Сейчас Евромайдан вспоминает погибших под Крутами.
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