Активист рассказал, как "Беркут" избивал автомайдановцев в Черкассах

Об этом рассказал активист Евромайдана Сергей Собко.

"Мы планировали акцию как мирную. Оружия при нас не было никакого. И когда поняли, что это засада, слева от здания администрации на нас с дикими криками побежал "Беркут", мы отступили вправо, где нас уже ждали в машинах "титушки". Крепкие,спортивные люди среднего возраста. Мы заметили что на правой руке они носили желтые ленты, то есть маскируюсь под нашу самооборону, чтобы среди нас опознавать своих, они носили эти ленты, - заявил он.

"Нас сильно избитых бросили в автобус" Беркута ", бросили на пол и продолжали бить, прыгали ногами, чтобы сломать ребра. На полу было много крови, он был скользким от крови", - рассказал активист.

Напомним, 27 января в Черкассах в результате столкновений автомайдановцев, приехавших поддержать протестующих, с сотрудниками милиции пострадало более ста человек.