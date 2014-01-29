Власть сделала только один шаг для решения кризиса - "УДАР"

Об этом в эфире телеканала ТВi заявил народный депутат от фракции "УДАР"Владимир Куренной, пишет Gazeta.ua.

По убеждению политика, сейчас не важно, кто возглавит следующее правительство, и будет ли оно технократическим.

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"Потому что у нас, де-факто, установлен авторитарный режим. Если мы не вернемся к Конституции 2004 года, причем быстро, о каких-либо системных изменениях в обществе говорить нельзя", - пояснил Куренной.

По его словам, следующим шагом парламента должно стать принятие на завтрашнем заседании закона об амнистии всех граждан, которые были задержаны и осуждены за участие в протестах в центре Киева и в других регионах страны.

"Я надеюсь, что завтра будет принят закон об амнистии, реальной амнистии , а не ее имитация", - подчеркнул парламентарий.