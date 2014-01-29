Кличко заявил, что отставки Азарова недостаточно

Об этом заявил лидер Удара Виталий Кличко, выступая со сцены Майдана.

“Сегодня важный день.очу сказать главное: процесс пошел - правительство Азарова в отставке. Если бы не было Майдана - этого бы не произошло. И это только начало!” - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также сказал, что отмена законов от 16 января, которые ограничивали гражданские свободы, - это также маленький, но очень важный шаг. Одновременно УДАР настаивает на возвращении к Конституции 2004 года, чтобы власть не была сконцентрирована в одних руках.

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Рассказывая об предложения Януковича, Кличко отметил: “Я никогда не буду рассматривать вопросы работы в правительстве Януковича. Передо мной никогда не стояла цель получить какую-то должность”.

Лидер УДАРа также отметил, что в Украине есть милиционеры, которые имеют достоинство - они начинают увольняться и переходят на сторону народа.

“Я обращаюсь ко всем работникам МВД, внутренних войск, спецподразделений. Сегодня у вас нет даже министра - он исполняет обязанности. Поэтому задумайтесь, на кого из вас будет потом возложена ответственность за насилие против своего народа. Будьте с людьми и защищайте граждан, а не Януковича!” - сказал Кличко.

В комментарии журналистам политик также отметил, что долго шли переговоры с представителями власти по вопросу амнистии. Но власти предлагают амнистию, только после освобождения митингующими админзданий, а фактически Майдана.

"Мы на это не согласны. Поэтому завтра Рада снова соберется на внеочередную сессию. Но мы понимаем, что люди ожидают гораздо большего, чем отставка правительства! Поэтому главным шагом станет полная смена власти и выборы президента!", - подчеркнул Кличко.