Печерский райсуд рассмотрит ходатайство защиты экс-нардепа Маркова об его освобождении

23:35, 28 января 2014
Политика
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В Печерском районном суде Киева завтра, 29 января, состоится рассмотрение ходатайства защиты арестованного экс-народного депутата Игоря Маркова об его освобождении из-под стражи. 

Игорь Марков

Об этом УНИАН сообщили в офисе партии ”Родина”, лидером которой является Марков.

«Ходатайство подано в связи с тем, что досудебное следствие по делу Игоря Маркова, которого обвиняют в нападении на украинского националиста в 2007 году, закончено, материалы переданы в суд», - сказали в офисе.

Также в партии уточнили, что ранее представители обвинения настаивали на содержании Маркова под стражей на время следствия, так как он, по их мнению, мог мешать расследованию и оказывать давление на свидетелей. Теперь этот аргумент утратил свою силу, и защита подала ходатайство об освобождении экс-нардепа.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Игорю Маркову, лишенному мандата депутата ВР, инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений. 16 декабря Печерский районный суд вынес решение продлить срок нахождения Маркова под стражей до 13 февраля.

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