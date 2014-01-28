Народная рада решила настаивать на своем варианте закона об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал, выступая на Майдане Независимости лидер ВО «Свободы» Олег Тягнибок.

По его словам, депутаты от большинства пока не соглашаются на вариант закона от оппозиции. Как отметил Тягнибок, «нардепы от оппозиции планируют работать всю ночь над тем, чтобы сделать голосование за их вариант закона возможным».

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Он также допустил возможность некоторых уступок чтобы этот закон был принят, однако отметил, что они должны быть минимальными. И спросил у присутствующих их мнение об этом - митингующие дружно поддержали это решение.

Тягнибок также отметил, что «первоочередной задачей является освобождение всех задержанных заключенных, которых на сегодня насчитывается сотни». Относительно закона об амнистии, то он отметил, что действие этого законопроекта в варианте оппозиции предусматривает не освобождение от наказаний тех, кто принимал участие в убийствах, пытках, а также препятствовал журналистской деятельности.

Тягнибок также выразил надежду, что данный законопроект будет проголосован в Верховной Раде.