ЦИК обеспокоена захватом помещений органов ведения госреестра избирателей

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии. В частности отмечается, что «в последнее время в некоторых регионах Украины состоялись захват зданий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. К сожалению, эти события негативно повлияли и на работу Государственного реестра избирателей (ДРВ), распорядителем которого является Центральная избирательная комиссия. Ведь органы ДРВ с момента их создания, как правило, расположены именно в помещениях местных государственных администраций или исполкомов городских советов».

«Наиболее вопиющие случаи вмешательства в работу Государственного реестра избирателей произошли в г. Черкассы и г. Стрый.

Так, в результате захвата административного здания Черкасской областной государственной администрации в ночь на 24 января 2014 группой экстремистов был совершен противозаконный несанкционированный доступ в помещение отдела администрирования Государственного реестра избирателей, расположенного в этом здании. В результате противоправных действий были повреждены автоматизированные рабочие места работников регионального органа администрирования Реестра, похищенные программно-аппаратные средства идентификации пользователей Реестра, хранившиеся в сейфе, и часть документации отдела. Таким образом исключена работа отдела администрирования Государственного реестра избирателей одного из 27 регионов Украины, а также и ее полноценное восстановление в ближайшее время.

Другие противозаконные действия произошли в городе Стрый Львовской области. Там неизвестные требовали от работников отдела ведения Государственного реестра избирателей Стрыйской районной государственной администрации, которые выполняли свои должностные обязанности, подписать бланки заявлений, адресованных так называемой «Народной рады Украины», в подтверждение их готовности выполнять исключительно акты этого самопровозглашенного образования», - говорится в заявлении.

Всего в связи с блокированием работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, захватом административных зданий, где размещаются органы ведения и региональные органы администрирования Государственного реестра избирателей, по состоянию на 28 января 2014 заблокирован доступ к рабочим местам работников 29 органов ведения и органов администрирования Реестра Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, а также г. Киева.

«В связи с этим Центральная избирательная комиссия вынуждена заявить, что такие и подобные им действия со стороны ”мирных протестующих” создают не только прямую угрозу полноценному функционированию Государственного реестра избирателей, но и ставят под вопрос дальнейшее полноценное существование одной из самых точных в мире систем учета избирателей, которым является созданный с привлечением средств международной технической помощи ОБСЕ Государственный реестр избирателей Украины», - говорится в заявлении.

Кроме того, «противоправные действия по автоматизированной информационно- телекоммуникационной системе Государственного реестра избирателей, органов его ведения и администрирования, не могут не вызывать сомнений относительно истинных намерений вдохновителей, организаторов и исполнителей соответствующих акций отстаивать в будущем свои взгляды на по-настоящему свободных, честных и демократических выборах любого уровня. Ведь при уничтожении даже небольшой части базы данных Реестра организация таких выборов станет серьезным вызовом», - подчеркивается в заявлении.

«Центральная избирательная комиссия призывает все деструктивные силы воздержаться от захвата помещений, в которых расположены органы ведения Государственного реестра избирателей, не препятствовать выполнению работниками органов Реестра своих функций, что может быть квалифицировано в соответствии со статьей 341 Уголовного кодекса Украины, и ни в коем случае не прибегать к попыткам несанкционированного доступа к базе данных Государственного реестра избирателей с использованием похищенных программно-аппаратных средств, что содержит признаки состава преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Украины и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Вместе с тем, Комиссия обращается к работникам органов ведения и органов администрирования ДРВ с убедительной просьбой, несмотря на непростую общественно-политическую обстановку, действовать исключительно в порядке, предусмотренном законами Украины и актами ЦИК, а также безотлагательно информировать Центральную избирательную комиссию и правоохранительные органы о противозаконных действия в отношении органов ведения Государственного реестра избирателей и их работников для соответствующего дальнейшего реагирования», - говорится в заявлении.