Оппозиция приложит все усилия, чтобы амнистировать задержанных митингующих - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня вечером, выступая со сцены Майдана Независимости в Киеве перед участниками антивластной акции протеста.

«Завтра мы будем делать все, чтобы сотни людей, включая активистов Автомайдана, были освобождены... Мы своих не сдаем, не оставляем», - отметил Кличко. К тому же он в очередной раз подчеркнул, что не видит себя в правительстве президента Януковича ни на какой должности.

«Я не рассматриваю никакой вопрос работы в правительстве Януковича, - сказал Кличко, отметив, что его не интересуют должности, однако главным для него было, есть и остается развитие Украины.

Также Кличко в очередной раз обратился к работникам правоохранительных органов переходить на сторону народа.

«Обращаюсь ко всем работникам МВД, на сегодня у вас нет даже министра - он только исполняющий обязанности, поэтому оставайтесь верными присяге, которую давали своему народу и переходите на его сторону», - отметил Кличко. Он также призвал митингующих продолжать акцию протеста до окончательной победы, «чтобы власть услышала людей, что они не хотят жить в стране беззакония».