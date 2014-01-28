Суд освободил еще одного из участников событий на Банковой 1 декабря - СМИ

20:15, 28 января 2014
Политика
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Закрытие уголовного производства стало возможным благодаря закону об амнистии.

Шевченковский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности Николая Лазаревского - одного из участников событий на Банковой 1 декабря, сообщает «5-й Канал».

Под судом Лазаревского встречали несколько десятков активистов Евромайдана. Он заявил, что отказываться от активной гражданской позиции не собирается и снова пойдет на Майдан.

В свою очередь заместитель прокурора Шевченковского района Киева Михаил Мельник прокомментировал: «Применение закона, который был принят, позволяет освободить этих лиц от уголовного наказания. Сейчас прокурорами в рамках действия этого закона принято решение о закрытии 35-ти уголовных дел указанной категории. По 8-ми человек принято решение об освобождении их от ответственности и еще 13-ти человек подготовлены соответствующие ходатайства».

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