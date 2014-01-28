Колесниченко внес законопроект об организациях, финансируемых из-за рубежа

Текст законопроекта, зарегистрированного под номером 4041, на сайте парламента пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отменила ряд законов, принятых 16 января. В частности, среди этих законов - закон Колесниченко-Олейника, который усиливал регулирования деятельности общественных организаций в Украине.

По информации в СМИ, в документе, в частности, вводилось понятие «общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента». Таким объединением закон предлагал определять организации, которые для обеспечения своей деятельности получают средства или имущество от иностранных государств, их государственных органов, неправительственных организаций иностранных государств, международных неправительственных организаций или иностранных граждан, «а также участвуют, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности на территории Украины».