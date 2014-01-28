ЕС будет уважать любое решение по досрочным выборам в Украине - Ромпей
19:04, 28 января 2014Политика
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Евросоюз с уважением будет относиться к любому решению украинского парламента по вопросу о досрочных выборах.
Герман ван Ромпей / Фото : REUTERS
Об этом заявил председатель Европейского совета Герман ван Ромпей.
Читайте такжеЕС по-прежнему готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной «Что касается парламентских и президентских выборов, то демократическим институтам Украины принимать соответствующее решение. Мы уважительно отнесемся к решению парламента Украины. Мы никоим образом не вмешиваемся в их решение», - заявил ван Ромпей на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС, сообщает РИА Новости.
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