ЕС будет уважать любое решение по досрочным выборам в Украине - Ромпей

Об этом заявил председатель Европейского совета Герман ван Ромпей.

Читайте такжеЕС по-прежнему готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной «Что касается парламентских и президентских выборов, то демократическим институтам Украины принимать соответствующее решение. Мы уважительно отнесемся к решению парламента Украины. Мы никоим образом не вмешиваемся в их решение», - заявил ван Ромпей на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеСегодня в Брюсселе пройдет саммит Россия - ЕС«Наша основная цель заключается в том, чтобы избежать насилия и обеспечить стабильность в обстановке демократии», - добавил Ромпей.