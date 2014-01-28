Путин предложил ЕС подумать о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом российский лидер заявил по результатам проведения саммита РФ-ЕС, который состоялся во вторник в Брюсселе.

«Нужно работать сообща над построением новой единой Европы. В качестве конкретной идеи мы предложили руководству Евросоюза изучить возможность формирования зоны свободной торговли между ЕС и создаваемым Россией, Беларусью и Казахстаном Евразийским экономическим союзом», - сказал Путин.

Он отметил, что российской стороне «была заранее известна реакция» Евросоюза по этому вопросу. «Во всяком случае, можно было об этом подумать», - добавил Президент РФ.