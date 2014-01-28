Оппозиция и власть не договорились относительно закона об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его словам, только что завершился первый этап переговоров в кабинете председателя парламента.

Читайте такжеПосле перерыва ВР рассмотрит законопроект об амнистии"Мы не договорились об окончательной редакции закона об амнистии. Власть настаивает на своем - она настаивает на том, что должна быть довольно жесткая отсрочка введения в действие этого закона. Мы же настаиваем на том, чтобы этот закон об амнистии принимался без каких-либо условий", - сказал Тягнибок, добавив, что оппозиция настаивает на том, чтобы прекратились задержки людей, которые массово происходят по всей Украине.

Читайте такжеПравый сектор обещает прекратить противостояние, если власть пойдет на компромиссПо словам Тягнибока, поскольку не удалось согласовать окончательную редакцию, стороны договорились проголосовать на вечернем заседании о продолжении работы внеочередной сессии на завтра, и продолжить консультации, чтобы завтра выйти на голосование закона об амнистии.