В Минобороны проверяют информацию относительно просьбы о введении ЧП

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины на просьбу прокомментировать информацию Штаба национального сопротивления. В частности, ранее Штаб сообщил, что в его распоряжение «поступила информация о том, что в воинские части по всей Украине направлена телеграмма «Буран» (срочная), за подписью и.о. начальника Генерального штаба Министерства обороны генерал-лейтенанта Думанского, в которой указывается на необходимость проведения срочных сборов офицеров с целью подготовки обращения к Президенту Украины о необходимости введения чрезвычайного положения. Такие телеграммы направлены в 14 областей Украины, а в некоторых военных частях такие сборы военных начались уже в 14 часов». Штаб отмечал, что проверяет информацию.

На вопрос, работает ли в министерстве генерал-лейтенант Думанский, и.о. начальника Генерального штаба Министерства обороны, за чьей подписью якобы направлена телеграмма, в пресс - службе сообщили, что «есть такой генерал-лейтенант», и в настоящее время в министерстве выясняют, действительно ли он направлял такую телеграмму.

Вместе с тем другой собеседник агентства из Министерства обороны отметил, что не слышал о существовании такой телеграммы.