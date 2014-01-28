Штаб национального сопротивления проверяет информацию о возможном введении ЧП

Об этом говорится в сообщении Пресс-центр штаба национального сопротивления на странице в Facеbook.

"В распоряжение Штаба национального сопротивления поступила информация о том, что в военные части по всей Украине направлено телеграмму «Буран» (срочная), с подписью и.о. начальника Генерального штаба министерства обороны генерал-лейтенанта Думанского, в которой указывается на необходимость проведения срочных собраний офицеров с целью подготовки обращение к Президенту Украины о необходимости введения чрезвычайного положения", - говорится в заявлении штаба.

Согласно сообщению, такую телеграмму направлено в 14 областей Украины, а в некоторых военных частях такие сборы военных начались уже в 14:00.

Сейчас в штабе проверяют эту информацию.