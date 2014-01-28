Активисты забаррикадировали все входы и выходы из Хмельницкой ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в ответ на то, что сегодня около 4-х утра милиция задержала 6 активистов Майдана.

Протестующие возвели огромные баррикады возле центрального входа в ОГА, и не пустили на рабочие места государственных служащих.

Со стороны въезда на территорию ОГА стоит около 30 милиционеров из "Грифона", которые не дают активистам Майдана попасть на территорию ОГА.

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Также на центральном входе ОГА вывешен плакат с изображением 5 портретов народных депутатов под надписью "Они предали Украину", а именно Виктора Бондаря, Сергея Буряка, Александра Гереги (все - фракция Партии регионов), Сергея Лабазюка (внефракционный) и Ольги Бориты (фракция КПУ).

Сейчас на Майдане собралось более 1,5 тысячи человек.

Они требуют немедленного освобождения задержанных активистов.

Также они ожидают, какие решения примет сегодня Верховная Рада Украины на своей внеочередной сессии.