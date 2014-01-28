В ПР говорят, что у них есть кем заменить Азарова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Партии регионов кем заменить Азарова.

«Партии регионов есть кем заменить Азарова. Но это предложение, в соответствии с законом, вносит Президент. Это его компетенция», - сказал депутат.

В то же время он не назвал количество возможных кандидатур на эту должность.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании ВР могло быть рассмотрен вопрос о недоверии правительству. Перед этим депутаты фракции Партии регионов приняли решение самостоятельно определяться при голосовании по вопросам, вынесенным на сегодняшнее заседание Верховной Рады. Положительное голосование ВР за недоверие правительству влечет за собой его отставку.

Сразу после открытия заседания ВР появилась информация от пресс-службы правительства, Азаров написал заявление об отставке. В то же время, Президент Украины может ее не принять. В оппозиции заявление Азарова о отставку расценили как «трюк» власти.