У Кличко опасаются, что заявление Азарова об отставке может быть «трюком»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от партии «УДАР» Павел Розенко.

«Я не исключаю, что это и трюк. От властей можно ожидать всего, что угодно», - сказал он.

По словам Розенко, к этому власть может прибегнуть из-за того, что «посыпалась» фракция Партии регионов.

Вместе с тем он отметил, что после подачи заявления Азарова, только Президент теперь может решить - отправлять ли Азарова в отставку, сделать ли его исполняющим обязанности, либо отклонить отставку, либо назначить исполняющим обязанности другую кандидатуру.

Одновременно Розенко отметил, что оппозиция пока серьезно не рассматривала вопрос формирования своего правительства, уточнив, что для этого нужно создать необходимые условия, в частности отправить действующий Кабмин в отставку, амнистировать участников уличных протестов и вернуться к Конституции 2004 года.

«Должны быть созданы условия, на которых мы сможем нормально сформировать свое правительство», - уточнил Розенко.

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«Пока этих условий нет», - добавил он.

Кроме того, оппозиционный депутат напомнил, что отставка правительства является одним из немногих требований Майдана.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании ВР мог быть рассмотрен вопрос о недоверии правительства. Перед этим депутаты фракции Партии регионов приняли решение самостоятельно определяться при голосовании по вопросам, вынесенным на сегодняшнее заседание Верховной Рады. Положительное голосование ВР за недоверие правительству влечет за собой его отставку.

Сразу после открытия заседания ВР появилась информация от пресс-службы правительства, что Азаров написал заявление об отставке.