Кучма: Чрезвычайное положение приведет к большой крови

Об этом он рассказал журналистам после круглого стола с общественными деятелями, представителями правящей партии, сообщает Gazeta.ua.

"Президент не пойдет на такое мероприятие. Потому что это уже последний шаг. Не только потому, что он не хочет остаться в истории Украины не понятно кем, а тем, что к чему это чрезвычайное положение приведет. Оно приведет к крови. И гораздо большей, чем та, которая уже была. Мы знаем настроения в некоторых регионах, что они просто так не примут, и у нас только 30 тысяч внутренних войск. И он задает риторический вопрос: с кем воевать в Украине? Мы все-таки разумные люди, должны добиться. Надо идти на встречу друг другу и не делать попытки дожать", - сказал он.

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По мнению Кучмы, введение ЧП может нести угрозу территориальной целостности Украины. "Если таким образом пойдет развитие событий, то вопрос территориальной целостности страны есть и очень большой, я имею в виду, введение чрезвычайного положения", - сказал он.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Елена Лукаш обратилась к президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой выйти из переговорного процесса с оппозицией, а также обратиться в СНБО с просьбой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в стране, если активисты не освободят захваченное ими здание Министерства юстиции.