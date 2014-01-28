Из Донецка в Киев отправлен очередной поезд с активистами в поддержку президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев.

«Сегодня из Донецка в Киев отправился очередной поезд с активистами в поддержку Президента. Всего из Донецка направились около 500 человек, кроме этого, в столицу отправились активисты со всей Донецкой области», - написал секретарь горсовета, озаглавив свой пост на страничке «О добровольных дружинах».

Он также сообщил, что «кроме того, сейчас во всех районных организациях Донецкой Партии регионов поступают заявления от дончан, готовых принять участие в митингах, как в Донецке, так и Киеве, формируются добровольные дружины на патрулирование города совместно с правоохранителями».

«Хотелось бы отметить, что дончане готовы выехать в другие области Украины, в том числе и на Западные регионы, чтобы помочь нашим товарищам навести там порядок. Прошу своих однопартийцев обращаться ко мне по вопросам добровольно мобилизованных групп населения», - заявил Богачев.