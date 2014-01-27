ВССУ подтвердил прежний приговор судье, который инсценировал нападение на себя

В соответствии с указанным решением апелляционного суда Люлько В.В. осужден по ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 70 УК к 3 годам лишения свободы.

Как установил суд, Люлько В.В., занимая должность главы Тульчинского районного суда Винницкой области, 17 октября 2008 года обратился в прокуратуру Тульчинского района с заведомо ложным сообщением о совершении в отношении него преступления.

16 октября 2008 года в помещении канцелярии Тульчинского районного суда, где находились дела, которые были в производстве судьи Люлька, произошел пожар. При этом 17 октября 2008 года сотрудники Службы безопасности Украины должны были проводить выемку указанных дел.

С целью избежания подозрения в совершении им поджога помещения суда Люлько 16 октября 2008 года инсценировал нападение на себя для создания искусственных доказательств покушения на его жизнь и подал заявление об этом в прокуратуру Тульчинского района.

Однако, несмотря на обстоятельства, которые были установлены во время проверки указанного заявления, 18 октября 2008 года Люлько написал явку с повинной и признался, что инициировал покушение на свою жизнь для того, чтобы снять с себя подозрение в поджоге суда, поскольку в последнее время у него были неприятности на работе.

26 января 2009 года постановлением следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Винницкой области и в соответствии с приказом и.о. председателя Тульчинского районного суда от 2 февраля 2009 года Люлька В.В. был отстранен от должности судьи Тульчинского районного суда Винницкой области. То есть с этого времени Люлько В.В. судопроизводство не осуществляет более 5 лет, однако в течение этого периода получил заработную плату на общую сумму 375 478 грн.

Кроме того, 22 января 2014 года приговором Летичевского районного суда Хмельницкой области Люлька признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 ст. 366, частями 1, 2 ст. 375, ст. 70 УК, и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.