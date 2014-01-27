В Харькове неизвестные молодые люди забросали митинг Евромайдана петардами

Как передает корреспондент УНИАН, около 18.40 со стороны ул. Сумской к митингу Евромайдана подошли несколько парней спортивной внешности.

Они бросили в толпу людей два взрывных устройства и сразу же убежали. За парнями погнались представители самообороны Майдана, однако задержать нападавших не удалось.

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В результате взрывов никто не пострадал. На месте, где подорвались брошенные предметы, лежат остатки устройств, которые используются во время игры в пейнтбол.

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Сейчас на площадке перед памятником Т. Шевченко собрались несколько сотен участников митинга. Несмотря на провокацию, митинг продолжается.

Люди держат государственные флаги Украины, а также флаги партии "Удар" и ВО "Батькивщина". В охране митинга принимают участие футбольные фанаты "Металлиста".