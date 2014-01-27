Активистов "Общего дела" заставили уйти из здания Министерства юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, по словам представителей самообороны, раньше они заставили покинуть здание министерства активистов «Спільной справи», которые вчера заняли это помещение.

Сейчас у входа в министерство стоят около 20 членов самообороны Майдана, как они объясняют, для безопасности.

Эту информацию также подтвердили в МВД.

Члены самообороны Майдана беспрепятственно пропускают внутрь работников министерства.

Как сообщал УНИАН, активисты "Спільной справи" поздним вечером 26 января захватили одно из зданий Министерства юстиции, которое находится в Киеве на улице Городецкого,13.

После этого министр юстиции Елена Лукаш, которая входит в группу переговорщиков от власти, заявила: если в течение получаса не освободят министерство, то она будет обращаться в СНБО с требованием инициировать введение чрезвычайного положения.

На 28 января запланирована внеочередная сессия Верховной Рады, на которой депутаты планируют рассмотреть ситуацию в стране. Кроме того, могут быть приняты решения о кадровых перестановках в Кабмине, а также внесены изменения в законы, принятые Верховной Радой 16 января.