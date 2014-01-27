В Одессе формируют «народную дружину» для защиты города от националистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, состоявшейся в офисе Одесской областной организации Национального союза журналистов, заявил лидер Всеукраинского движения «Молодежное единство» Антон Давидченко.

«Мы видим ситуацию, которая происходит уже 2 месяца в нашей стране. Одесситы в какой-то мере находятся в стороне от событий и не решались принимать активное участие. Но получилось так, что на данный момент интересы одесситов никто не отстаивает. Увидев, что происходит последнюю неделю, мы поняли, что для одесситов это все может иметь чреватые последствия. Мы видим всю серьезность возможных последствий, когда националистические организации радикалов начинают захватывать власть по всей стране, захватывают государственные администрации, заявляют о том, что они сами будут создавать свои», - заявил Давидченко.

Он отметил, что в ряде регионов Украины «создали свои «Народные рады» и администрации, потому что они хотят сами управлять своими областями». Давидченко считает, что аналогичные действия сторонников Евроинтеграции Украины следует ожидать и в Одессе.

«Для этого мы приняли решение создать отряды «Народной дружины», которые будут формироваться из участников «Молодежного единства», молодых ребят, которые принимают участие в наших мероприятиях. Я уверен, что те люди, которые выходили на Майдан 2 месяца назад, — мирные люди, но ими попытаются воспользоваться, чтобы захватить власть», ― сказал Давидченко.

По его словам, за последние двое суток в названную организацию позвонили свыше 500 человек, желающих стать добровольными дружинниками. Он сказал, что они соберутся «в каком-то актовом зале, и выберут людей, которые могут сформировать десятки и сотни людей, которые могут показать, что одесситы не допустят захвата власти».