Захваты ОГА могут привести к задержке бюджетных выплат - эксперт

Такое мнение высказал том исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что это связано с процедурой поступления средств из центрального бюджета в региональные и далее на места.

«Более того, Минфин и Госказначейство могли бы обоснованно приостановить трансфер до нормализации обстановки. Понятно, что это повлияет на динамику выплат», - сказал эксперт.

Устенко добавил, что по состоянию на начало года на едином счете Госказначейства находилось 1,7 млрд грн, т.е., почти в 4 раза больше, чем год назад. «Тем самым, средств не так уж мало, но они должны дойти до адресата. В этой связи надо отметить, что ряд выплат успели профинансировать по всей цепочке еще до начала захватов. Так, уже к 25 января Пенсионный фонд завершил финансирование январских выплат во всех регионах Украины на общую сумму 21,2 млрд грн. Собственно, пенсии выплачиваются по особым каналам ПФ без особого участия местных властей. Но такая ситуация не по всем направлениям», - отметил аналитик.

По его оценке, дестабилизация не только усложняет прохождение финансов, но и провоцирует чиновников на местах задерживать выплаты, чтобы достичь неких локальных целей.

«Эти цели не обязательно коррупционны, просто ситуация с центральным бюджетным финансированием непростая с 2013 г ., и если можно прикрыться «революцией», то проще сконцентрировать максимум ресурсов на желаемых направлениях. Это может быть завершение ранее начатых, но недофинансированных проектов и т.п., и способно привести к задержкам выплат по другим статьям», - резюмировал Устенко.