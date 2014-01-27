Польские журналисты заявили о поддержке украинских коллег

Об этом говорится в заявлении, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Мы, польские журналисты, выражаем наше возмущение и решительно протестуем против отношения к журналистам, которые освещают нынешние события в Украине. Имеют место жестокие избиения, похищения, преднамеренные повреждения тела. С конца ноября прошлого года пострадало уже 80 работников медиа. Некоторые журналисты из-за преследования вынуждены были выехать из страны", - говорится в заявлении, которое, по последним данным, уже подписали около 130 польских журналистов.

Они отметили, что на работников масс-медиа нападают, несмотря на то, что они имеют специальные идентификаторы.

"Нарушение свободы слова в таких масштабах общество и средства массовой информации в демократической Европе не могут и не будут оправдывать. Мы не будем оставаться пассивными к тому, что происходит с нашими коллегами в Украине. Все случаи нарушения свободы медиа, физического и психического насилия регистрируются. Ни один выбитый глаз или сломанная рука, или запуганная семья не будут забыты", - говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали всех, кому важна свобода слова, поддержать украинских журналистов.

"Работая в чрезвычайно сложных условиях с риском потери жизни, 24 часа в сутки они сообщают о правде в своем государстве. Журналисты в Украине делают то, что является смыслом нашей профессии. Мы все должны их поддерживать в этой миссии", - говорится в заявлении.